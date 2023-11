CONJUNTO JALEO – SALSA, TRES Y SABOR Thézan-lès-Béziers, 3 février 2024, Thézan-lès-Béziers.

Thézan-lès-Béziers,Hérault

Initiation à la danse Cubaine à 15h à la salle l’Instant T. Tarif : 12€ en vente le soir même sur place ou à la Médiathèque F. Roques.

2024-02-03 15:00:00

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Introduction to Cuban dance at 3pm at salle l’Instant T. Price: 12? on sale the same evening on site or at Médiathèque F. Roques

Iniciación al baile cubano a las 15.00 h en la sala l’Instant T. Precio: 12? a la venta la misma tarde en la sala o en la Médiathèque F. Roques

Einführung in den kubanischen Tanz um 15 Uhr im Saal L’Instant T. Preis: 12?, erhältlich am selben Abend vor Ort oder in der Mediathek F. Roques

