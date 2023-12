RENDEZ-VOUS GOURMAND SPÉCIAL ÉPIPHANIE Thézan-lès-Béziers, 17 janvier 2024, Thézan-lès-Béziers.

Thézan-lès-Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 15:30:00

fin : 2024-01-17 17:00:00

Le Guide BAO organise des RDV Gourmands pour vous permettre de découvrir les plus belles Adresses de l’Hérault et de l’Aude. Nous vous proposons un RDV Gourmand spécial Épiphanie de 15h30 à 17h à la Pâtisserie au Pech Gourmand. Cette Boulangerie pâtisserie Salon de thé vient de participer à l’émission la Meilleure Boulangerie de France ! Diffusion de l’émission en février 2024.

Au programme :

Petit mot de Bienvenue

Visite du laboratoire pour découvrir les coulisses de ce monde gourmand.

Dégustation d’une part de galette et d’une part de royaume accompagnés d’un verre de cidre (cidrerie audoise André Fabre) ou de jus de fruits de Thézan-lès-Béziers (Gisèle Cabrol).

Jus de fruits locaux pour les enfants.

Présence d’André Fabre, producteur de cidre dans l’Aude.

Présence de Gisèle Cabrol, productrice de jus de fruites sur Thézan les Béziers.

Un vrai RDV Gourmand pour petits et grands !

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



