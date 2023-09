PLANET’ADOS – JEU MUSICAL « N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES » Thézan-lès-Béziers, 4 octobre 2023, Thézan-lès-Béziers.

Thézan-lès-Béziers,Hérault

Bouge avec PLANET’ADOS ET LE PIJ ! (pour les 11-17 ans)

Jeu musical « N’oubliez pas les paroles » de 13h45 à 16h30 à la salle l’Instant T. Gratuit.

Adhésion annuelle à Planet’ Ados : 15€.

2023-10-04 fin : 2023-10-04

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Get moving with PLANET’ADOS AND LE PIJ! (for 11-17 year-olds)

Musical game « N’oubliez pas les paroles » from 1.45pm to 4.30pm at salle l’Instant T. Free admission.

Annual Planet’ Ados membership: 15?

¡Muévete con PLANET’ADOS Y EL PIJ! (para jóvenes de 11 a 17 años)

Juego musical « N’oubliez pas les paroles » de 13.45 a 16.30 h en la sala l’Instant T. Entrada gratuita.

Abono anual Planet’ Ados: 15?

Beweg dich mit PLANET’ADOS UND LE PIJ! (für 11- bis 17-Jährige)

Musikspiel « N’oubliez pas les paroles » von 13:45 bis 16:30 Uhr im Saal l’Instant T. Die Teilnahme ist kostenlos.

Jahresmitgliedschaft bei Planet’ Ados: 15?

Mise à jour le 2023-09-11 par OT AVANT-MONTS