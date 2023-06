LES DÉGUSTATIONS ESTIVALES DE LÉVÉJEAN Thézan-lès-Béziers, 5 juillet 2023, Thézan-lès-Béziers.

Thézan-lès-Béziers,Hérault

Pendant tout l’été, le Domaine Lévéjean organise gratuitement chaque mercredi soir, une visite de sa cave dès 19h, suivie d’une dégustation de ses vins de cépages accompagnés de quelques amuses-bouches locaux. Une soirée pleine de partage et de convivialité qui se termine par un superbe coucher de soleil ! soirée gratuite, sur inscription, places limitées, parking gratuit..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 . .

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Throughout the summer, the Domaine Lévéjean organizes a free visit of its cellar every Wednesday evening from 7 pm, followed by a tasting of its varietal wines accompanied by some local appetizers. An evening full of sharing and conviviality that ends with a superb sunset! Free evening, on registration, limited places, free parking.

Durante todo el verano, el Domaine Lévéjean organiza una visita gratuita a su bodega todos los miércoles a partir de las 19:00 h, seguida de una degustación de sus vinos varietales acompañada de aperitivos locales. Una velada para compartir y convivir que termina con una magnífica puesta de sol. Velada gratuita, previa inscripción, plazas limitadas, aparcamiento gratuito.

Den ganzen Sommer über organisiert die Domaine Lévéjean jeden Mittwochabend ab 19 Uhr kostenlos eine Besichtigung ihres Weinkellers, gefolgt von einer Verkostung ihrer Rebsortenweine, begleitet von einigen lokalen Häppchen. Ein Abend voller Austausch und Geselligkeit, der mit einem wunderschönen Sonnenuntergang endet! kostenloser Abend, Anmeldung erforderlich, begrenzte Plätze, kostenloser Parkpla

Mise à jour le 2023-06-01 par OT AVANT-MONTS