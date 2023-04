APÉROS MUSIQUE, 29 juin 2023, Thézan-lès-Béziers.

Apéros Musique avec M’S ACCOUSTIC DJ, leurs influences musicales sont nombreuses, sur scène, grâce à une guitare, une loop station et un Pad, elles vous font revire des tubes internationaux et des tubes français. Viticulteurs présents: La Pointe d’Alsace, le Pech Gourmand, Mentalo, La Carte Timbrée, Le Coin des Filles, Archer Coquillages. Gratuit. Apportez vos chaises!.

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Aperos Music with M’S ACCOUSTIC DJ, their musical influences are numerous, on stage, thanks to a guitar, a loop station and a Pad, they make you revire international and French hits. Wine producers present: La Pointe d’Alsace, le Pech Gourmand, Mentalo, La Carte Timbrée, Le Coin des Filles, Archer Coquillages. Free of charge. Bring your chairs!

Aperitivos con M’S ACCOUSTIC DJ, sus influencias musicales son numerosas, en el escenario, gracias a una guitarra, una loop station y un pad, hacen revivir éxitos internacionales y franceses. Productores de vino presentes: La Pointe d’Alsace, le Pech Gourmand, Mentalo, La Carte Timbrée, Le Coin des Filles, Archer Coquillages. Entrada gratuita. ¡Traiga sus sillas!

Musikalische Aperitifs mit M’S ACCOUSTIC DJ, ihre musikalischen Einflüsse sind zahlreich, auf der Bühne bringen sie Ihnen dank einer Gitarre, einer Loopstation und einem Pad internationale und französische Hits näher. Anwesende Winzer: La Pointe d’Alsace, Le Pech Gourmand, Mentalo, La Carte Timbrée, Le Coin des Filles, Archer Coquillages. Die Teilnahme ist kostenlos. Bringen Sie Ihre Stühle mit!

