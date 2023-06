FÊTE DE LA MUSIQUE Thézan-lès-Béziers, 21 juin 2023, Thézan-lès-Béziers.

Thézan-lès-Béziers,Hérault

Concert à 18h à l’église Saint- Pierre, Saint-Paul. 2 chorales ISOARDA de Béziers et LA CANTADISSA de Thézan sous la direction de GISÈLE SALILLAS. Le verre de l’Amitié sera offert à l’issue du concert. Gratuit.

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Concert at 6 pm at the church of Saint Pierre, Saint-Paul. 2 choirs ISOARDA from Béziers and LA CANTADISSA from Thézan under the direction of GISÈLE SALILLAS. A glass of friendship will be offered at the end of the concert. Free

Concierto a las 18:00 h en la iglesia de Saint Pierre, Saint-Paul. 2 coros, ISOARDA de Béziers y LA CANTADISSA de Thézan, dirigidos por GISÈLE SALILLAS. Al final del concierto se ofrecerá una copa de amistad. Entrada gratuita

Konzert um 18 Uhr in der Kirche Saint- Pierre, Saint-Paul. 2 Chöre ISOARDA aus Béziers und LA CANTADISSA aus Thézan unter der Leitung von GISÈLE SALILLAS. Im Anschluss an das Konzert wird ein Glas der Freundschaft angeboten. Kostenlos

