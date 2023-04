APÉROS MUSIQUE, 8 juin 2023, Thézan-lès-Béziers.

Apéros Musique sur la Place de la mairie à 18h30 avec LIVING ROSE Acoustic Duo. Ce duo épuré et authentique vous fera voyager au gré de leurs envies et leurs influences où se croisent la chanson française, le jazz, la bossa et la pop revisitée. Viticulteurs : la Pointe d’Alsace, le Pech Gourmand, Mentalo, la Carte Timbrée, le Coin des Filles, Archer Coquillages. Gratuit. Apportez vos chaises!.

2023-06-08 à ; fin : 2023-06-08 . .

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Apéros Musique on the Place de la mairie at 6:30 pm with LIVING ROSE Acoustic Duo. This refined and authentic duo will make you travel according to their desires and their influences where French song, jazz, bossa and revisited pop meet. Winegrowers: la Pointe d’Alsace, le Pech Gourmand, Mentalo, la Carte Timbrée, le Coin des Filles, Archer Coquillages. Free of charge. Bring your chairs!

Apéros Musique en la Place de la mairie a las 18.30 h con LIVING ROSE Acoustic Duo. Este dúo refinado y auténtico le hará viajar a través de sus deseos e influencias, donde se dan cita la canción francesa, el jazz, la bossa y el pop revisitado. Viticultores: la Pointe d’Alsace, le Pech Gourmand, Mentalo, la Carte Timbrée, le Coin des Filles, Archer Coquillages. Entrada gratuita. ¡Traiga sus sillas!

Apéros Musique auf dem Rathausplatz um 18.30 Uhr mit LIVING ROSE Acoustic Duo. Dieses schlichte und authentische Duo wird Sie nach Lust und Laune auf eine Reise mitnehmen, auf der sich ihre Einflüsse mit französischem Chanson, Jazz, Bossa und neu interpretiertem Pop kreuzen. Winzer: la Pointe d’Alsace, le Pech Gourmand, Mentalo, la Carte Timbrée, le Coin des Filles, Archer Coquillages. Der Eintritt ist frei. Bringen Sie Ihre Stühle mit!

