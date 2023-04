APÉROS MUSIQUE, 1 juin 2023, Thézan-lès-Béziers.

Apéros Musique avec le Groupe SUNROCK LIVE, un doigt d’Indochine, de David Bowie, de Jean Louis Aubert, de Simple Minds, avec un soupçon de Pink-Floyd et surtout une bonne dose de bonne humeur « On The Rock »! avec nos viticulteurs, La Pointe d’Alsace, le Pech Gourmand, Mentalo, La Carte Timbrée, Le Coin des Filles, Archer Coquillages… Gratuit. Apportez vos chaises!.

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-01 . .

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Aperitif Music with the SUNROCK LIVE Group, a finger of Indochine, David Bowie, Jean Louis Aubert, Simple Minds, with a touch of Pink-Floyd and especially a good dose of good mood « On The Rock »! with our wine growers, La Pointe d’Alsace, le Pech Gourmand, Mentalo, La Carte Timbrée, Le Coin des Filles, Archer Coquillages… Free of charge. Bring your chairs!

Música de aperitivo con el grupo SUNROCK LIVE, un toque de Indochine, David Bowie, Jean Louis Aubert, Simple Minds, con un toque de Pink-Floyd y sobre todo una buena dosis de buen humor « On The Rock »! con nuestros viticultores, La Pointe d’Alsace, le Pech Gourmand, Mentalo, La Carte Timbrée, Le Coin des Filles, Archer Coquillages… Entrada gratuita. ¡Traiga sus sillas!

Musikalische Aperitifs mit der Gruppe SUNROCK LIVE, ein Hauch von Indochine, David Bowie, Jean Louis Aubert, Simple Minds, mit einem Hauch von Pink-Floyd und vor allem eine gute Dosis guter Laune « On The Rock »! mit unseren Winzern, La Pointe d’Alsace, Pech Gourmand, Mentalo, La Carte Timbrée, Le Coin des Filles, Archer Coquillages… Die Teilnahme ist kostenlos. Bringen Sie Ihre Stühle mit!

