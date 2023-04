VIDE-GRENIER DE L’APE, 14 mai 2023, Thézan-lès-Béziers.

L’ APE organise son vide-grenier sur le parking de Super U de 8h à 16h, foodtruck, buvette, WC sur place. Entrée gratuite..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . .

Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



The APE organizes its garage sale on the parking lot of Super U from 8am to 4pm, foodtruck, refreshment stand, WC on site. Free entrance.

La APE organiza su venta de garaje en el aparcamiento del Super U de 8h a 16h, foodtruck, bar de refrescos, WC in situ. Entrada gratuita.

Die EV organisiert ihren Flohmarkt auf dem Parkplatz von Super U von 8:00 bis 16:00 Uhr, Foodtruck, Erfrischungsgetränke, WC vor Ort. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT AVANT-MONTS