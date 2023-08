DE FERME EN FERME EN NARBONNAIS, MINERVOIS, CORBIERES Thézan-des-Corbières, 3 septembre 2023, Thézan-des-Corbières.

Thézan-des-Corbières,Aude

Entre la mar e la garriga…

Nous, femmes et hommes de la terre, sommes réunis autour des valeurs de l’agriculture paysanne et de l’humain, de partage, de qualité. Venez partager un moment convivial autour de nos produits : Huile d’olive, viande d’agneaux, de chevreaux, de taureaux Camargue, vins et bières, fruits et légumes, fromages de chèvres, miel, pois chiches et lentilles, plantes aromatiques et huiles essentielles, sirops, cosmétiques, laine…

Venez visiter nos fermes, déguster nos savoir-faire, déguster les vrais produits fermiers.

Rendez-vous dans nos 14 fermes Argens-Minervois, Fontjoncouse, Luc sur Orbieu, Mailhac, Narbonne, Paraza, Ribaute, Saint Nazaire d’Aude, Thézan des Corbières,.

2023-09-03 10:00:00 fin : 2023-09-03 18:00:00. .

Thézan-des-Corbières 11200 Aude Occitanie



Entre la mar e la garriga?

We, men and women of the land, are united around the values of peasant agriculture and human values, sharing and quality. Come and share a convivial moment around our products: olive oil, lamb, kid and Camargue bull meat, wines and beers, fruit and vegetables, goat’s cheese, honey, chickpeas and lentils, aromatic plants and essential oils, syrups, cosmetics, wool?

Come and visit our farms, sample our know-how and taste real farm produce.

Visit our 14 farms in Argens-Minervois, Fontjoncouse, Luc sur Orbieu, Mailhac, Narbonne, Paraza, Ribaute, Saint Nazaire d’Aude, Thézan des Corbières,

Entre la mar e la garriga?

Nosotros, hombres y mujeres de la tierra, estamos unidos en torno a los valores de la agricultura campesina y el toque humano, el compartir y la calidad. Venga a compartir un momento de convivencia en torno a nuestros productos: aceite de oliva, carne de cordero, cabrito y toro de Camarga, vinos y cervezas, frutas y verduras, queso de cabra, miel, garbanzos y lentejas, plantas aromáticas y aceites esenciales, siropes, cosméticos, lana?

Venga a visitar nuestras granjas, pruebe nuestro saber hacer y deguste auténticos productos de granja.

Visite nuestras 14 granjas de Argens-Minervois, Fontjoncouse, Luc sur Orbieu, Mailhac, Narbona, Paraza, Ribaute, Saint Nazaire d’Aude y Thézan des Corbières,

Zwischen dem Meer und der Garriga?

Wir, die Frauen und Männer der Erde, haben uns um die Werte der bäuerlichen Landwirtschaft und der Menschen, des Teilens und der Qualität versammelt. Kommen Sie vorbei und genießen Sie unsere Produkte: Olivenöl, Fleisch von Lämmern, Ziegen und Camargue-Stieren, Wein und Bier, Obst und Gemüse, Ziegenkäse, Honig, Kichererbsen und Linsen, Kräuter und ätherische Öle, Sirupe, Kosmetika, Wolle?

Besuchen Sie unsere Bauernhöfe, probieren Sie unser Know-how, probieren Sie echte Bauernprodukte.

Besuchen Sie unsere 14 Bauernhöfe in Argens-Minervois, Fontjoncouse, Luc sur Orbieu, Mailhac, Narbonne, Paraza, Ribaute, Saint Nazaire d’Aude, Thézan des Corbières,

