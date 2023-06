ESTEV’NIGHT MARCHÉ NOCTURNE Thézan-des-Corbières, 19 juillet 2023, Thézan-des-Corbières.

Thézan-des-Corbières,Aude

Vous pourrez au choix :

– déambuler et découvrir des créateurs, artisans et producteurs…

– vous restaurer pour un goûter savoureux, un apéritif incontournable et/ou un dîner à la belle étoile !

Restauration sur place : Burger / Fish&Chips / Huitres / Cuisine Vietnamienne / Créole / Kefta d’agneau / Charcuterie / Fromages / Gaufres Liégeoises / Glaces …

Animations Enfants : Château Gonflable / Pêche aux canards / Jeux en bois…

Music Live : un duo d’Artistes de charme…

Artisans, Producteurs, Créateurs… seront aussi la pour vous faire passer un moment de détente et de convivialité….

2023-07-19 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-19 23:00:00. .

Thézan-des-Corbières 11200 Aude Occitanie



You can choose to :

? stroll and discover designers, craftsmen and producers?

? enjoy a tasty snack, an unmissable aperitif and/or dinner under the stars!

On-site catering: Burger / Fish&Chips / Oysters / Vietnamese cuisine / Creole / Lamb kefta / Charcuterie / Cheeses / Liège waffles / Ice creams ?

Children?s entertainment : Inflatable castle / Duck fishing / Wooden games?

Music Live: a duo of charming artists?

Artisans, Producers, Creators? will also be there to help you spend a relaxing and convivial moment?

Puede elegir entre :

? pasear y descubrir diseñadores, artesanos y productores?

? disfrutar de un sabroso tentempié, un aperitivo imperdible y/o una cena bajo las estrellas

Restauración in situ: Hamburguesa / Fish&Chips / Ostras / Cocina vietnamita / Cocina criolla / Kefta de cordero / Charcutería / Quesos / Gofres de Lieja / Helados ?

Animación infantil : Castillo hinchable / Pesca de patos / Juegos de madera?

Música en directo: un dúo de artistas encantadores?

Artesanos, Productores, Creadores? también estarán allí para ayudarle a pasar un momento de relax y convivencia?

Sie können wählen zwischen :

? durch die Straßen schlendern und Designer, Handwerker und Produzenten entdecken?

? sich für einen leckeren Snack, einen Aperitif und/oder ein Abendessen unter dem Sternenhimmel entscheiden!

Verpflegung vor Ort: Burger / Fish&Chips / Austern / Vietnamesische Küche / Kreolische Küche / Lammkefta / Wurstwaren / Käse / Lütticher Waffeln / Eis ?

Animationen für Kinder : Hüpfburg / Entenangeln / Holzspiele?

Live-Musik: ein charmantes Künstlerduo?

Handwerker, Produzenten, Designer… werden auch da sein, um Ihnen einen Moment der Entspannung und Geselligkeit zu bieten?

