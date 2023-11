Marché de Noël Thézac, 9 décembre 2023, Thézac.

Thézac,Lot-et-Garonne

Déambulation musicale fantastique suivie du passage du Père Noël à 11h et 15h.

Artisanat local, marché de producteurs, café, vin chaud, soupe.

Château gonflable, restauration (pizzas, poulet rôti, plats réunionnais, crêpes…)..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. EUR.

Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Fantastic musical stroll followed by the visit of Santa Claus at 11 a.m. and 3 p.m.

Local crafts, farmers’ market, coffee, mulled wine, soup.

Bouncy castle, catering (pizzas, roast chicken, Reunion dishes, pancakes…).

Fantástico desfile musical seguido de Papá Noel a las 11 y a las 15 horas.

Artesanía local, mercado de agricultores, café, vino caliente, sopa.

Castillo hinchable, servicio de catering (pizzas, pollo asado, platos de la Reunión, tortitas…).

Fantastische musikalische Umzüge, gefolgt von der Vorbeifahrt des Weihnachtsmanns um 11 Uhr und 15 Uhr.

Lokales Kunsthandwerk, Bauernmarkt, Kaffee, Glühwein, Suppe.

Hüpfburg, Gastronomie (Pizzas, Brathähnchen, Gerichte von der Insel Réunion, Crêpes…).

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Fumel – Vallée du Lot