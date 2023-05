Fête de Thézac – Rando balisée Le Bourg, 28 mai 2023, Thézac.

L’association Les Chemins de Thézac, dans le cadre de la fête du village, organise une randonnée pédestre, avec 2 parcours balisés de 7 et 15 km, et ravitaillement. La rando sera suivi d’un apéritif offert, d’un repas à réserver et des animations. Réservation des repas obligatoire avant le 25 mai..

Le Bourg Mairie de Thézac

Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The association Les Chemins de Thézac, as part of the village festival, organizes a hike, with 2 marked routes of 7 and 15 km, with food supplies.

From 7:30 am, registration for the hike.

From 8 am, free departure in front of the town hall.

12:30 pm, free aperitif and entertainment.

1 pm, meal to be reserved with on the menu: starter, grilled meats, fries and dessert.

Reservation of meals required before May 25.

La asociación Les Chemins de Thézac organiza, en el marco de las fiestas del pueblo, una marcha a pie, con 2 recorridos señalizados de 7 y 15 km, y refrescos. Tras el paseo habrá un aperitivo, una comida a reservar y animación. Es necesario reservar la comida antes del 25 de mayo.

Der Verein Les Chemins de Thézac organisiert im Rahmen des Dorffestes eine Wanderung mit zwei markierten Strecken von 7 und 15 km und Verpflegung. Im Anschluss an die Wanderung gibt es einen kostenlosen Aperitif, eine zu reservierende Mahlzeit und Animationen. Die Reservierung der Mahlzeiten ist bis zum 25. Mai erforderlich.

