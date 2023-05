Fête de Thézac : jour 1 Salle des fêtes, 26 mai 2023, Thézac.

Dans le cadre de la fête de Thézac, l’orchestre de l’École des Arts de Fumel Vallée du Lot donnera un concert gratuit..

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 . EUR.

Salle des fêtes

Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Thézac festival, the orchestra of the Arts School of Fumel Vallée du Lot will give a free concert.

En el marco del festival de Thézac, la orquesta de la Escuela de Artes Fumel Vallée du Lot ofrecerá un concierto gratuito.

Im Rahmen des Festes von Thézac gibt das Orchester der École des Arts de Fumel Vallée du Lot ein kostenloses Konzert.

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Fumel – Vallée du Lot