Rando douce Mairie, 26 avril 2023, Thézac.

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 6 km, avec un dénivelé de 156 m, animée par Huguette. Rendez-vous à 14h à Anthé..

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 . .

Mairie

Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Chemins de Thézac association is organizing a 6 km hike, with a drop of 156 m, led by Huguette. Meet at 2 p.m. at Anthé.

La asociación Chemins de Thézac organiza una marcha de 6 km, con un desnivel de 156 m, dirigida por Huguette. Punto de encuentro a las 14 h en Anthé.

Der Verein Chemins de Thézac organisiert eine Wanderung von 6 km mit einem Höhenunterschied von 156 m, die von Huguette geleitet wird. Treffpunkt um 14 Uhr in Anthé.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Fumel – Vallée du Lot