Thézac en fête : jour 3

Thézac

Thézac en fête : jour 3 Thézac, 29 mai 2022, Thézac.

2022-05-29 07:00:00 – 2022-05-29

Thézac Lot-et-Garonne Thézac EUR 12 12 Thézac en fête, jour 3 ! Au programme :

A partir de 7h : vide-greniers

A partir de 8h : randonnées pédestres

9h : rando mobylettes de collection

10h30 : messe chantée (chorale)

12h : vin d’honneur

12h30 : restauration proposée par les assos de Thézac (réservation obligatoire)

13h30-16h30 : défilé de majorettes

17h : spectacle équestre (gratuit)

18h30 : tirage de la tombola

19h : marché gourmand

Thézac

