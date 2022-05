Thézac en fête : jour 2

Thézac en fête : jour 2, 28 mai 2022, . Thézac en fête : jour 2

2022-05-28 – 2022-05-28 0 0 EUR Thézac en fête, jour 2 !

Au programme :

14h30 : concours de pétanque.

19h30 : sortie du pain du four à bois

20h : dîner spectacle animé par Dana Rev. Thézac en fête, jour 2 !

