They’re Gonna Be Big #8 : Pozi • Beachtape • Lostboy • Belmondo SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

They’re Gonna Be Big #8 : Pozi • Beachtape • Lostboy • Belmondo SUPERSONIC, 7 décembre 2022, Paris. Le mercredi 07 décembre 2022

de 19h00 à 23h30

. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC, Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! Le rendez-vous des diggers de la scène indie ! Véritables coups de cœur de l’équipe, talents encore bruts de la scène de demain, on vous invite à découvrir ces groupes étrangers pour leur toute première date à Paris ! POZI (Weirdo Pop – London, UK) Trio basse batterie violon, même sans guitare, Pozi a déjà survolé toute la Grande-Bretagne avec sa pop avant-gardiste rappelant le meilleur du post-punk et de la no wave ! Un vent frais sur l’indie rock britannique. Pour les fans de : Devo, Black Midi & Wire BEACHTAPE (Slop Rock – London, UK) Sors ton walkman K7 et ton skateboard pour un retour dans les 90s avec un quatuor ayant déjà ouvert pour Egyptian Blue, Jacuzzi Boys et Cloud Nothings. A découvrir pour la première fois en France à la TGBB du Supersonic ! Pour les fans de : Pavement, Magic Potion & Bryan Magic’s Tears LOSTBOY (Indie Pop – Sheffield, UK) Les lostboy partagent la ville d’origine des Arctic Monkeys ainsi que le sens de la mélodie pop purement britannique. Déjà repérés par la BBC, les lostboy inondent les ondes d’outre-manche de leurs véritables petits tubes en puissance. Pour les fans de : Circa Waves, The Kooks & The Amazons BELMONDO (Rock – Brighton UK) C’est un peu comme si Muse sortait ses meilleurs albums à l’époque de la Cure Mania. Belmondo (bien que son nom ne l’indique pas) mélange habilement l’indie rock moderne avec des sonorités sombres rappelant Killing Joke. Pour les fans de : De Staat, Slavves & Royal Blood SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

