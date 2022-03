THEY’RE GONNA BE BIG #4: The Rills • Hallan • Jaws The Shark SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

THEY’RE GONNA BE BIG #4: The Rills • Hallan • Jaws The Shark SUPERSONIC, 24 août 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 24 août 2022

de 19h00 à 23h30

gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! Véritables coups de cœur de l’équipe, talents encore bruts de la scène de demain, on vous invite à découvrir 3 groupes étrangers pour leur toute première date à Paris ! Pour cette quatrième édition, on vous présente 3 groupes du label anglais Nice Swan Records.. THE RILLS Les nouveaux petits rois de la power pop Londonienne. Le trio ne demande qu’a vous jouer leurs futures hymnes dont seuls les anglais ont le secret ! HALLAN Le spoken word post-punk totalement typique anglais a encore de belles heures devant lui avec ce quatuor de Portsmouth rappelant la classe de Pulp et les guitares de The Fall ! Pour les fans de The Fall, Yard Act & Shame JAWS THE SHARK Projet solo de Olly Bailey qui mélange ses influences grungy des 90s et du garage 2.0, le tout avec un certain sens de l’écriture totalement pop ! Pour les fans de Slaves, Fidlar & Life SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1 : Bastille (Paris) (304m) 91 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Contact : https://fb.me/e/23QcKpHyc Concert;Musique

Date complète :

2022-08-24T19:00:00+01:00_2022-08-24T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu SUPERSONIC Adresse 9 Rue Biscornet Ville Paris lieuville SUPERSONIC Paris Departement Paris

SUPERSONIC Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

THEY’RE GONNA BE BIG #4: The Rills • Hallan • Jaws The Shark SUPERSONIC 2022-08-24 was last modified: by THEY’RE GONNA BE BIG #4: The Rills • Hallan • Jaws The Shark SUPERSONIC SUPERSONIC 24 août 2022 Paris SUPERSONIC Paris

Paris Paris