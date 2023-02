THEY’RE GONNA BE BIG #11 au Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’Évènement: île de France

TGBB#11 avec Library Card • The Wife Guys Of Reddit • Uniforms • Sunday League Le rendez-vous des diggers de la scène indie ! Véritables coups de cœur de l’équipe, talents encore bruts de la scène de demain, on vous invite à découvrir ces groupes étrangers pour leur toute première date à Paris ! LIBRARY CARD (Rotterdam – Post Punk) Décidément, la scène néerlandaise regorge de groupe talentueux, à l’instar de Library Card. Formé il y a a peine 2 ans, le groupe dégage déjà une certaine maturité autant dans les textes que dans les arrangements. Groupe vu au festival Left Of The Dial par l’équipe du Supersonic cet automne, et qui n’a pas déçu ! UNIFORMS (Espagne – Dream Pop) Après deux albums sortis, les Uniforms débarquent à Paris pour leur première date française. On pourrait les placer entre les nappes rêveuses du shoegaze, la dream pop de Beach House et la pop de Alvvays. SUNDAY LEAGUE (Londres, UK – Indie Rock) Secret encore bien gardé d’Angleterre avec seulement 3 démos sorties sur internet, les Sunday League ne resteront pas dans l’ombre très longtemps. On les a déjà vu en live à l’étranger et ça vaut vraiment le coup ! THE WIFE GUYS OF REDDIT (Glasgow, UK – Indie Rock) Le jeune quatuor écossais produit un savant mélange de mélodies et de guitares exacerbées dignes des meilleurs groupes de garage pop australiens. SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

