They’re Gonna Be Big #10 au Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

They’re Gonna Be Big #10 au Supersonic SUPERSONIC, 16 février 2023, Paris. Le jeudi 16 février 2023

de 19h00 à 23h00

. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC, Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! Le rendez-vous des diggers de la scène indie ! Véritables coups de cœur de l’équipe, talents encore bruts de la scène de demain, on vous invite à découvrir ces groupes étrangers du label Nice Swan Records pour leur toute première date à Paris ! COWBOYY (Porthsmouth, UK – Free Rock) Il est impressionnant de voir à quel point la tornade Black Midi a influencé les jeunes pousses en Angleterre. Les petits nouveaux de Cowboyy sont les nouveaux maîtres en expérimentation sonore et virtuosité! FFO : Black Midi, Devo & Black Country New Road HUMAN INTEREST (East London, UK – Garage) Le power trio Human Interest joue un garage minimaliste accompagné de mélodies pop rappelant le meilleur des 90s. A découvrir en live pour leur première fois en dehors de l’Angleterre après avoir tourné avec Hinds, Self Esteem ou encore Tribes. FFO : Pavement, The Lounge Society & The Bug Club SLAP RASH (Manchester, UK – Post Punk) Le duo est bien connu de la scène mancunienne pour ses live survoltés ! Mélangeant post-punk et synth wave, Slap Rash est un groupe qu’il faudra suivre dans les prochaines années ! AVICE CARO (UK – Fairytale Folk) A l’aide de sa guitare ou de son omnichord Avice Caro chante une folk mélancolique sortie tout droit des meilleures légendes et contes de fées anglo-saxons. THE EARLY MORNINGS (Manchester, UK – Post Punk) Sous ses faux airs de groupe twee pop inspiré de l’époque C86, The Early Mornings a aussi l’âme en peine avec des mélodies post punk très sombres. Logique…puisque le groupe est originaire de Manchester ! SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://fb.me/e/2rg7FhANm https://fb.me/e/2rg7FhANm

TGBB #10 : Cowboyy • Human Interest • Slap Rash • Avice Caro • The Early Mornings

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu SUPERSONIC Adresse 9 Rue Biscornet Ville Paris lieuville SUPERSONIC Paris Departement Paris

SUPERSONIC Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

They’re Gonna Be Big #10 au Supersonic SUPERSONIC 2023-02-16 was last modified: by They’re Gonna Be Big #10 au Supersonic SUPERSONIC SUPERSONIC 16 février 2023 Paris SUPERSONIC Paris

Paris Paris