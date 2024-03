They shot the piano player Ciné-TNB Rennes, lundi 15 avril 2024.

Projection de film d’animation en VOSTF pour le Festival national du film d’animation Lundi 15 avril, 18h30 1

Du 2024-04-15 18:30 au 2024-04-15 20:00.

Synopsis : Un journaliste de musique de New York part à la recherche de la vérité derrière la disparition tragique du jeune virtuose du piano brésilien Tenorio Jr. Tout en célébrant le jazz et la Bossa Nova, le film capture une période éphémère de liberté créatrice, à un tournant de l’histoire de l’Amérique Latine dans les années 60 et 70, juste avant que le continent ne tombe sous le joug des régimes totalitaires.

Ciné-TNB 1 rue Saint-Hélier, rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine