Villeurbanne Théâtre Astrée Métropole de Lyon, Villeurbanne They Call me Rico & The Escape Théâtre Astrée Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

They Call me Rico & The Escape Théâtre Astrée, 16 novembre 2021, Villeurbanne. They Call me Rico & The Escape

Théâtre Astrée, le mardi 16 novembre à 19:19

Concert de They Call Me Rico & The Escape Les _wanted_ placardés en ville le décrivent comme un _One Man Band_. Un homme seul contre tous. Un solitaire qui affronte le public six cordes en main, le slide nerveux, aspirant l’harmonica entre deux couplets, le talon de sa botte usé à trop cogner le sol pour marquer le tempo. Après trois albums, l’homme est descendu depuis ses rocheuses du nord où les branches d’arbres ploient sous la neige pour rallier la frontière Mexicaine et son horizon infini. Une nouvelle aventure musicale en cinémascope portée par les Celsius élevés et les plaines arides des western spaghettis. Ceux où il n’y a ni bons, ni mauvais. Ni noir, ni blanc. Uniquement des zones grises. Là où, la voix rocailleuse, ténébreuse ou possédée, Rico mêle les mélodies du folk, la force du blues et la vivacité du rock. Habitué à marcher seul, il sait pourtant que certains coups n’en seront que meilleurs s’ils se font à plusieurs… Chant, guitare : Frédéric Pellerin, alias Rico Basse : Jean Joly Batterie : Nicolas Charbonnier Guitare rythmique et chœurs : Russell Stageman Claviers et violons : Charlie Glad

Réservation conseillée. Tarifs : 12 € | 6 € | gratuit pour les étudiant.e.s, personnels Lyon 1 et moins de 18 ans

concert du groupe rock et folk They Call me Rico & The Escape Théâtre Astrée 6 avenue Gaston Berger Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T19:19:00 2021-11-16T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Théâtre Astrée Adresse 6 avenue Gaston Berger Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Théâtre Astrée Villeurbanne