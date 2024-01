Expo-conférence – De Chissay à Saint-Aignan. La ligne de démarcation Thésée, samedi 20 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-20 15:00:00

fin : 2024-01-20

Les Mairies de Thésée et Pouillé vous proposent une exposition-conférence. Exposition du 18 au 21 janvier : « De Chissay/Saint-Georges à Noyers-sur-Cher/Saint-Aignan, le Cher, une frontière intérieure du 25 juin 1940 au 1er mars 1943 ». Une conférence le 20 janvier à 15h par Thérèse Gallo-Villa.

Lieu-dit Le Vaulx Saint-Georges

Thésée 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire amis.tasciaca@orange.fr



L’événement Expo-conférence – De Chissay à Saint-Aignan. La ligne de démarcation Thésée a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Sud Val de Loire