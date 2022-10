Thés dansants à Villeneuve Villeneuve Villeneuve Catégorie d’évènement: Villeneuve

Thés dansants à Villeneuve Villeneuve, 16 octobre 2022, Villeneuve. Thés dansants à Villeneuve

Villeneuve

2022-10-16 – 2022-10-16 Villeneuve Aveyron Villeneuve 16 octobre : Sébastien Devez

13 novembre : Didier Malvezin

12 février : Véronique Pomiès19 Mars : Serge Vernhes Thés dansants à la Salle des fêtes de Villeneuve OT Villefranche-Najac

Villeneuve

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégorie d’évènement: Villeneuve Autres Lieu Villeneuve Adresse Villeneuve Ville Villeneuve lieuville Villeneuve

Villeneuve Villeneuve https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve/

Thés dansants à Villeneuve Villeneuve 2022-10-16 was last modified: by Thés dansants à Villeneuve Villeneuve Villeneuve 16 octobre 2022

Villeneuve