La tyrolienne de Laussac Presqu’île de Laussac, 1 juillet 2023, Thérondels.

Embarquez sur la tyrolienne pour une descente de 500m au dessus du lac de Sarrans avec ALOA NATURE..

2023-07-01 à ; fin : 2023-08-31 . 10 EUR.

Presqu’île de Laussac

Thérondels 12600 Aveyron Occitanie



Embark on the zip line for a 500m descent over the lake of Sarrans with ALOA NATURE.

Embárcate en la tirolina para un descenso de 500 m sobre el lago Sarrans con ALOA NATURE.

Begeben Sie sich mit ALOA NATURE auf die Seilrutsche, um 500 m über dem Sarrans-See abzusteigen.

Mise à jour le 2023-03-15 par OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE MUR DE BARREZ