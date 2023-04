Bain de forêt Thérondels Catégories d’Évènement: Aveyron

Thérondels

Bain de forêt, 21 juin 2023, Thérondels. Venez découvrir une expérience sensorielle énergisante d’un bain de forêt guidé!.

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . 30 EUR. Thérondels 12600 Aveyron Occitanie



Come discover an energizing sensory experience of a guided forest bath! ¡Venga y descubra una experiencia sensorial energizante de un baño de bosque guiado! Erleben Sie die energiegeladene Sinneserfahrung eines geführten Waldbades! Mise à jour le 2023-03-28 par Office de Tourisme en Aubrac

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Thérondels Autres Adresse Ville Thérondels Departement Aveyron Lieu Ville Thérondels

Thérondels Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/therondels/

Bain de forêt 2023-06-21 was last modified: by Bain de forêt 21 juin 2023 Thérondels

Thérondels Aveyron