Grande foire de printemps du Carladez Place des Tilleuls, 20 mai 2023, Thérondels.

La Foire de printemps du Carladez organisée par le Comice Agricole revient cette année!.

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . EUR.

Place des Tilleuls

Thérondels 12600 Aveyron Occitanie



The Spring Fair of Carladez organized by the Comice Agricole is back this year!

Este año vuelve la Feria de Primavera de Carladez organizada por el Comice Agricole

Die vom Comice Agricole organisierte Frühlingsmesse in Carladez findet auch dieses Jahr wieder statt!

