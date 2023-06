Les thermes romains : le bien-être du corps, au cœur de la vie sociale Thermes de Sainte-Saloine de Saintes Saintes, 16 septembre 2023, Saintes.

Les thermes romains : le bien-être du corps, au cœur de la vie sociale Samedi 16 septembre, 10h00 Thermes de Sainte-Saloine de Saintes Gratuit. Entrée libre. Visite guidée : à 11h et 15h. Nombre de places limité. Durée : 40 min.

L’eau et le bien-être à l’époque antique.

Profitez d’un stand d’informations et d’expositions sur le thème des sports et du bien-être au sein des thermes romains :

– l’eau et le culte du corps,

– l’architecture des thermes dans l’antiquité,

– les activités : soins, hygiène et loisirs,

– la mixité sociale et l’organisation des bains,

– pudeur et traditions à l’époque gallo-romaine.

Les thermes dits de Saint-Saloine vous proposent :

– des fouilles et les découvertes archéologiques au sein du site du XIXe siècle à nos jours,

– les projets de valorisation du site,

– les vestiges visibles des thermes dits de Saint-Saloine et les hypothèses de restitution.

Thermes de Sainte-Saloine de Saintes 6 impasse des thermes, 17100 Saintes Saintes 17100 Saint-Vivien Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 16 57 27 65 http://ste-archeologique17.asso.fr/ Datant du Ier siècle après notre ère, les thermes romains dits de Saint-Saloine font partie des monuments les plus emblématiques de l’ancienne cité antique Mediolanum. Actuellement, ces bains publics romains sont au cœur d’un projet de protection et de valorisation mené par la municipalité pour que le monument puisse retrouver le prestige patrimonial qu’il mérite. L’étude est pilotée par l’association Héritage, sous mandat municipal.

Les vestiges des principaux thermes de Mediolanum sont retrouvés au XIXe siècle. Ils témoignent de l’évolution de Saintes antique et de la vie quotidienne que pouvaient avoir les gallo-romains. Parking sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

