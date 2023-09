Les monuments disparus de Saintes Thermes de Saint-Saloine Saintes, 13 octobre 2023, Saintes.

Les monuments disparus de Saintes Vendredi 13 octobre, 09h30 Thermes de Saint-Saloine Gratuit. Entrée libre. Transport à la charge des établissements. Durée 2h. Plus d’informations au : 05 46 92 34 62.

À Saintes, Ville d’art et d’histoire, l’archéologie est un des piliers culturel et patrimonial. Chaque programme immobilier ou urbain donne lieu à des investigations archéologiques tant le sous-sol de la ville est riche… mais aussi le fond de la Charente. Découvrez le travail d’archéologue sur 2 sites !

Une approche immersive et participative de l’architecture antique, mêlant expérience individuelle et réflexion collective.

En classe après l’atelier : réalisation d’un petit journal sur la journée.

À l’accueil, formation des deux groupes.

Groupe 1 : Visite du site, découverte des vestiges, du circuit du baigneur, de l’évolution du site au fil du temps / Groupe 2 : Atelier d’initiation à la fouille dans le carré pédagogique / Les 2 groupes permutent.

Puis en classe entière, résumé des découvertes de la séance (jeu frise chronologique).

Thermes de Saint-Saloine Rue des Thermes Romains, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 92 34 26 Les thermes ont été construits au début du IIe siècle après J.C., au nord-ouest de la ville, au cœur d’un quartier artisanal où existait sans doute un premier édifice public à la fin du Ier siècle après J.C.

Aménagés en terrasse le long du coteau, les bâtiments devaient représenter une surface d’environ 8 000 m² : ce sont les plus grands établissements thermaux de Mediolanum. Seul le tiers sud-est est connu : des squelettes de murs et de fondations, ainsi que quelques canalisations sont aujourd’hui visibles. Le reste des vestiges se situe sous la rue des thermes romains et le cimetière Saint-Vivien. Il reste ainsi beaucoup d’éléments à découvrir pour dresser le plan complet des thermes antiques ! Parking gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:30:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

2023-10-13T09:30:00+02:00 – 2023-10-13T17:00:00+02:00

©JCGolvin – Ville de Saintes