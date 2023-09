Cet évènement est passé 30 minutes pour découvrir les thermes de Constantin Thermes de Constantin Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône 30 minutes pour découvrir les thermes de Constantin Thermes de Constantin Arles, 16 septembre 2023, Arles. 30 minutes pour découvrir les thermes de Constantin Samedi 16 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Thermes de Constantin entrée libre Les thermes sont à l’époque romaine des bains publics mais aussi des salles de sport et des lieux de sociabilité. Votre guide vous racontera le fonctionnement de cet établissement construit au IVe siècle, à l’époque de l’empereur Constantin. Thermes de Constantin Rue du Grand Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 52 02 06 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?action=edifice&id=7 [{« type »: « link », « value »: « https://kiosque.arles.fr/static/files/ArlesPatrimoine_ProgJEP2023_V11-web.pdf »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 18 41 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 A.Cartelli-ville d’Arles Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Thermes de Constantin Adresse Rue du Grand Prieuré, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Thermes de Constantin Arles latitude longitude 43.679111;4.627451

Thermes de Constantin Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/