D'Arles à Constantinople, les thermes en musique
Vendredi 4 août, 11h00
Thermes de Constantin
compris dans le billet d'entrée. Gratuit Arlésiens et – de 18 ans sur présentation d'un justificatif.

La compagnie Arthemusa propose un voyage musical intemporel dans les thermes de Constantin, un tissage de mélodies traditionnelles. Suivez ces empreintes laissées par Constantin le Grand, entre Arles et Constantinople.

Thermes de Constantin
Rue du Grand Prieuré, 13200 Arles
Arles 13200 Centre-Ville
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur
04 90 52 02 56
http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?action=edifice&id=7

2023-08-04T11:00:00+02:00 – 2023-08-04T11:45:00+02:00

