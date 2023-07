Clash aux thermes de Constantin Thermes de Constantin Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Thermes de Constantin Arles, 21 juillet 2023, Arles.
Clash aux thermes de Constantin
21 juillet – 11 août, les vendredis
Thermes de Constantin
Compris dans le billet d'entrée, gratuit Arlésiens et – de 18 ans, sur présentation d'un justificatif.
Recycler l'eau et l'énergie ? laure-anne Végeon tente de vous en convaincre aux thermes de Constantin, sous l'œil inquiet d'un personnage fantasque qui va quelque peu bousculer le programme.
Thermes de Constantin
Rue du Grand Prieuré, 13200 Arles
Arles 13200 Centre-Ville
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur
04 90 52 02 06
http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?action=edifice&id=7
04 90 18 41 20
https://kiosque.arles.fr/static/files/patrimoine_programme_numerique_ete.pdf

2023-07-21T11:00:00+02:00 – 2023-07-21T11:30:00+02:00

