Spectacle inclus dans le tarif d’entrée de l’amphithéâtre, gratuit -18 ans accompagné d’un adulte, gratuit pour les Arlésiens sur présentation d’un justificatif

Comédie présentée par la Compagnie Acta Thermes de Constantin Rue du Grand Prieuré, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 52 02 06 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/index.php?action=edifice&id=7 Trois divinités, Némésis, Apollon et Hercule se demandent pourquoi les hommes font du sport. Apollon et Hercule se comportent comme des enfants gâtés, tout en déambulant dans les thermes. Cette comédie permet de découvrir les pratiques sportives antiques et de se moquer des dieux aux comportements puérils pas si éloignés de celui des hommes.

