JEUX ANTIQUES Thermes antiques (église de Jublains), 17 septembre 2023, Jublains.

Vindapennos et Lubitia, sa compagne, vous proposent de jouer en famille, comme pouvaient jouer les jeunes Romains : marelle, jeu du delta, jeu de lancer de noix et bien d’autres jeux connus dans l’Antiquité. Il vous faut posséder adresse et dextérité face à Vindapennos qui lui, marque à tous les coups ! LUDITE BENE !

Thermes antiques (église de Jublains) 53160 Jublains Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire 02 43 58 13 20 https://patrimoine.lamayenne.fr/jublains/ Accès par le hall

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

