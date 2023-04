Visite libre des thermes antiques Thermes antiques (église de Jublains), 16 septembre 2023, Jublains.

Parmi les bâtiments publics indispensables au mode de vie romain figurent les thermes. Tout à la fois lieu d’hygiène, de sport, et lieu essentiel de la vie politique et sociale, ils sont fréquentés alternativement par les hommes et par les femmes, de toutes catégories sociales.

Les thermes de Jublains occupent tout un îlot au sud de la ville. La dénomination de « thermes » regroupe en fait différents éléments. Sur les 4 côtés de l’îlot, une galerie de circulation couverte (le « portique ») donne accès à des boutiques, caractérisées par des petites pièces carrées. Au sud de l’îlot, un vaste espace vide correspond sans doute à la palestre, cour à ciel ouvert réservée aux entraînements sportifs. Le bâtiment de bain lui-même occupe le centre de l’îlot. Il propose un parcours linéaire et graduel : après s’être dévêtu, on traverse à l’est la salle froide sans s’y arrêter car le parcours commence par la salle tiède1, seulement chauffée sur ses côtés. On poursuit par la salle chaude (l’étuve), puis l’on va se laver dans des bains très chauds, situés au plus près du foyer. Le parcours se termine en revenant dans le bain froid de la première salle. Plusieurs salles et un atrium permettent la déambulation ou des activités annexes (lecture, entraînement, etc.).

Les thermes de Jublains, construits vers la fin du 1er siècle après J.-C., ont connu des transformations jusqu’au 3e siècle. Ainsi, le bain froid a été remanié, et plusieurs salles côté nord ont connu des subdivisions, prouvant une fréquentation assidue. Au cours du 5e siècle, alors que de nouvelles pratiques religieuses se font jour, le bâtiment de bain, de plan allongé, est transformé en église. C’est cette transformation qui a permis l’exceptionnelle conservation des maçonneries antiques.

Vindapennos et Lubitia, sa compagne, vous proposent de jouer en famille, comme pouvaient jouer les jeunes Romains : marelle, jeu du delta, jeu de lancer de noix et bien d'autres jeux connus dans l'Antiquité. Il vous faut posséder adresse et dextérité face à Vindapennos qui lui, marque à tous les coups ! LUDITE BENE ! Accès par le hall

