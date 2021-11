Nantes Cinématographe (Le) Loire-Atlantique, Nantes Thérèse + Rencontre avec Alain Cavalier Cinématographe (Le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Thérèse + Rencontre avec Alain Cavalier Cinématographe (Le), 16 décembre 2021, Nantes.

20:15 23:00

De 3€ à 5€. Rencontre avec Alain Cavalier, à l'issue de la projection de « Thérèse » (1986) – 1h34avec Catherine Mouchet, Aurore Prieto Lisieux, 1888. Thérèse Martin, âgée de 14 ans, veut entrer au Carmel. Après avoir obtenu des mains du pape une dérogation du fait de son jeune âge, elle y écrit un journal à la demande de sa Supérieure qui, publié après sa mort précoce, est lu dans le monde entier puis bien plus tard par le cinéaste Alain Cavalier. Le pari du film est radical : montrer l'invisible (l'amour d'une jeune fille pour le Christ) en filmant ce qu'il y a de plus tangible, les gestes d'un corps, les traits d'un visage, les intonations d'une voix (extraordinaire Catherine Mouchet). Prix du Jury à Cannes en 1986, un film à part, aussi bien dans l'histoire du cinéma que dans l'œuvre du réalisateur, pourtant très composite, confondant de grâce.

