Thérèse Malengreau joue les oeuvres de Morton Feldman, James Tenney, Alvin Curran – Festival Variations IEA – Institut d’Etudes Avancées, 23 avril 2022, Nantes.

2022-04-23

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Entrée libre.

Imagination, cohérence et originalité caractérisent les programmes des concerts et les enregistrements de la pianiste belge Thérèse Malengreau. Son répertoire s’étend de Bach aux œuvres contemporaines avec une prédilection pour la musique du tournant des XIXe et XXe siècles et pour la découverte et la création de nombreuses partitions du passé et du présent. Son jeu se distingue par son sens de la rigueur, sa justesse et son refus de l’emphase.Pour Variations, l’artiste présente un programme consacré à trois compositeurs minimalistes américains : Morton Feldman, James Tenney, Alvin Curran. Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022)

IEA – Institut d’Etudes Avancées adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 48 30 30 http://www.iea-nantes.fr http://festival-variations.fr