Makeda, le samedi 5 mars à 20:30

**Thérèse** (Au carrefour du hip hop et de l électro pop) Écoute : [https://ditto.fm/revalite](https://ditto.fm/revalite) _ Électron insaisissable, carrefour social agité. Musicienne, styliste, modèle et militante, cette Thérèse tire en direction du ciel avec un laser gun à détentes multiples. Avec la foudroyante conviction d’avoir le droit de vivre mille vies en une. A l’image de son parcours, sa musique est libre, engagée, métissée, populaire et exigeante. Elle l’envisage comme une soirée whisky-verveine autour de Belleville. Où mamie twerke en mini-jupe sur M.I.A., avec Alexander McQueen qui la mate tendrement en avalant un sandwich aux sonorités orientales. Où des banlieusards discutent en trois langues avec le fantôme de Jung, dans une salle de bain carrelée, tapissée de bass music. Mouvements et surprises. Harmoniques ou thermiques. Etayés et sublimés par le producteur lillois Adam Carpels, co-compositeur du projet. Après l’introspectif « T.O.X.I.C » et le coup de poing « Chinoise ? », son premier EP « Rêvalité » complète le menu, tel un plat de résistance. Une synthèse matérialisée de sa vision sur l’ère actuelle, qui s’obstine à toucher le cœur et le corps, pour faire bouger la tête. « Rêvalité » est un cri mélodieux. Celui de l’urgence de vivre dans un monde moins con. De construire un paradigme dans lequel notre génération aurait envie de se projeter. **INSTINCTIVE(S)** Dawta Jena & MissBella & Vénus en Mars (chanson électro – pop – world ) Instinctive(s) propose 3 projets entremêlés pour un LIVE enraciné. Le cercle est une expérience de partage de fréquences avec Dawta Jena accompagnée de Nelly Poiret – Electro Vocal, MissBella – Electro Dub du Sud et Vénus en Mars – Électro – Pop. Ces artistes issues de la scène marseillaise se réunissent pour célébrer ENSEMBLE l’énergie solaire. Chacune sa façon d’aborder l’amour, le genre, la solidarité, l’écologie… Alternant musique acoustique et électronique, elles nous proposent une autre façon de faire en commun. Leurs univers s’entrelacent pour vous offrir un spectacle dont vous ferez essentiellement partie Elles vous invitent au cœur de la vibration : la puissance assurée & assumée du féminin. [https://www.facebook.com/Instinctive.s](https://www.facebook.com/Instinctive.s) ══════════════════════ BILLETTERIE PRÉVENTE : 9€* (hors frais de location) Adhésion Orizon Sud 2022 Obligatoire 1€ CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE ══════════════════════ INFOS PRATIQUES [www.lemakeda.com](http://www.lemakeda.com) Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille ══════════════════════ MESURES DE PROTECTION Se retrouver OUI ! Mais en sécurité : Le Pass vaccinal est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : 1-Une certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles), 2- Un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de six mois, ou 3 -Un certificat de contre-indication à la vaccination. Nos équipes ont mis en place un dispositif sanitaire (gel hydroalcoolique à disposition) afin d’assurer votre sécurité Port du masque obligatoire pour accéder au Makeda et pour s’y déplacer Le bar est ouvert, mais vous devrez venir commander votre verre masqué ══════════════════════ BAR Soft, Bières, Alcools Verres Makeda Consignés 1€

9,90€ en pré-vente + 1€ d’adhésion

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



