Dans le cadre du centenaire du Palais du Cinéma, Thérèse d’Alain Cavalier est projeté au Louxor, en présence du réalisateur et en version restaurée et 4K, le lundi 11 octobre à 20h.

Thérèse Martin entre au Carmel de Lisieux avec ses trois soeurs à la fin du dix-neuvième siècle. Elle est gaie, ouverte, idéaliste. Les réalités du couvent, son désir de perfection, la mort de son père, les privatisations et le manque de soins altèrent sa santé. Elle lutte à la fois contre la souffrance physique et l’épreuve de la foi. Elle meurt de tuberculose à vingt-quatre ans en laissant un cahier où elle raconte sa “petite vie”. Il est traduit dans le monde entier. Sa tombe devient un lieu de pèlerinage.



« L’effet est resté celui d’une apparition. Pour évoquer la vie de la jeune fille qui deviendra sainte Thérèse de Lisieux, Alain Cavalier a imaginé, il y a trente-quatre ans, un film comme on n’en avait jamais vu, et comme on n’en a pas revu. Le pari de Thérèse, cet ovni, salué par un Prix du jury à Cannes et six Césars, était radical : retrouver ce qu’avait pu être la présence très particulière de la petite Thérèse Martin, qui décida à 14 ans, en 1887, d’entrer au carmel de Lisieux, et y mourut dix ans plus tard. »

Frédéric Strauss – Télérama

Avec Catherine Mouchet, Aurore Prieto, Sylvie Habault

France – 1986 – 1h34

6 prix et 4 nominations – César 1987

Prix du Jury – Festival de Cannes 1986

Le Louxor – Palais du Cinéma 170 Boulevard Magenta Paris 75010

