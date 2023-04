Thérèse à La Boule Noire La Boule Noire Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le jeudi 28 septembre 2023

de 19h30 à 22h00

L'univers de Thérèse est à découvrir en live à La Boule Noire le jeudi 28 septembre 2023 ! Musicienne, D.A / styliste, modèle et conférencière engagée, Thérèse tatoue dans le réel son conte des mille et une vies. A l'image de son atypique parcours, son projet artistique est libre, engagé, métissé, populaire et exigeant. Après « Rêvalité », un premier EP émancipateur réglant son compte au passé à coups de singles remarqués, en affirmant son désir (« T.O.X.I.C ») ou son identité (« Chinoise ? »). Thérèse revient avec un nouvel EP, « metaREverse », pour questionner nos futurs. metaREverse est un voyage au coeur de notre urbanité contemporaine où s'entrechoquent flow rap, mélodies hyperpop et électronique expérimentale. Une sorte de multivers auditif à expérimenter IRL. L'univers de Thérèse est à découvrir en live à La Boule Noire le jeudi 28 septembre 2023 ! La Boule Noire 118 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris

