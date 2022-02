There is no Time, Gregg Bordowitz Marseille 2e Arrondissement, 19 mars 2022, Marseille 2e Arrondissement.

There is no Time, Gregg Bordowitz Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

2022-03-19 – 2022-03-19 Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

S’inspirant de sa propre vie, de poésie, de philosophie et de musique, Gregg Bordowitz décompose dans cette conférence les manières dont la maladie bouleverse et définit tous les termes de l’identité : l’origine ethnique, la sexualité, le genre, la classe sociale et la nationalité. Où il sera question, dans le désordre, de rébellion, de liberté, d’exclusion, de contre-culture, d’art, de stigmatisation…



La conférence sera suivie d’un échange entre Gregg Bordowitz et Paul-Emmanuel Odin, directeur artistique de La compagnie, lieu de création à Marseille.



Sida, voix / gestes artistiques



Gregg Bordowitz

Gregg Bordowitz (né en 1964 à Brooklyn) est un écrivain, artiste et vidéo-activiste qui vit avec le VIH depuis les années 1980. Professeur à l’école de l’Art Institute de Chicago, il est de ceux qui ont contribué à transformer les pratiques artistiques pour répondre à l’épidémie du VIH. Il a travaillé avec Act-Up New York, cofondé et animé différents collectifs vidéo. Dans sa filmographie (dont Fast Trip Long Drop est un sommet incandescent), ses performances ou ses interventions, il manie le récit biographique pour faire le récit d’une histoire partagée par et avec les autres. Le Moma-PS1 lui a consacré une exposition rétrospective en 2021 : « Gregg Bordowitz : I Wanna Be Well ».

Conférence-performance suivie d’une discussion – Gregg Bordowitz.

https://www.mucem.org/programme/evenements

S’inspirant de sa propre vie, de poésie, de philosophie et de musique, Gregg Bordowitz décompose dans cette conférence les manières dont la maladie bouleverse et définit tous les termes de l’identité : l’origine ethnique, la sexualité, le genre, la classe sociale et la nationalité. Où il sera question, dans le désordre, de rébellion, de liberté, d’exclusion, de contre-culture, d’art, de stigmatisation…



La conférence sera suivie d’un échange entre Gregg Bordowitz et Paul-Emmanuel Odin, directeur artistique de La compagnie, lieu de création à Marseille.



Sida, voix / gestes artistiques



Gregg Bordowitz

Gregg Bordowitz (né en 1964 à Brooklyn) est un écrivain, artiste et vidéo-activiste qui vit avec le VIH depuis les années 1980. Professeur à l’école de l’Art Institute de Chicago, il est de ceux qui ont contribué à transformer les pratiques artistiques pour répondre à l’épidémie du VIH. Il a travaillé avec Act-Up New York, cofondé et animé différents collectifs vidéo. Dans sa filmographie (dont Fast Trip Long Drop est un sommet incandescent), ses performances ou ses interventions, il manie le récit biographique pour faire le récit d’une histoire partagée par et avec les autres. Le Moma-PS1 lui a consacré une exposition rétrospective en 2021 : « Gregg Bordowitz : I Wanna Be Well ».

Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-19 par