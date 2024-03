THEOS – Festival ElectroChic #8 Théâtre de Bailly Saint-Bris-le-Vineux, vendredi 15 mars 2024.

THEOS – Festival ElectroChic #8 La ville et le théâtre de Bailly accueilleront THEOS après une première partie assurée par de jeunes locaux qui auront suivi un stage de djing en partenariat avec la DJ Mam’s School. Vendredi 15 mars, 20h30 Théâtre de Bailly Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : Gratuit (pour les moins de 12 ans)

Début : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:30:00+01:00

Festival ElectroChic : 8ème édition !

Le producteur parisien THEOS s’inspire d’une multitude de genres musicaux qui l’ont bercé durant toute son enfance, oscillant entre HipHop, Jazz et Funk pour arriver à la House music où il est en passe de devenir une référence.

Son catalogue de sorties parle de lui même, avec une multitude de productions à succès atterrissant sur des labels comme Shall, Not Fade, Happiness Therapy et son compatriote français Pont Neuf Records.

En Octobre 2023, THEOS sort un premier EP sur le label légendaire Defected Records, en collaboraton avec le célèbre trio Oden & Fatzo.

1e partie : jeunes locaux School Dj Mam’s

Théâtre de Bailly 78870 Saint-Bris-le-Vineux 78870 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

festval electrochic