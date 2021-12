« THEORIE DU VIDE » Cabrières, 8 janvier 2022, Cabrières.

« THEORIE DU VIDE » Cabrières

2022-01-08 – 2022-04-08

Cabrières Hérault Cabrières

À la Galerie Photo des Schistes, exposition de Marc Déotte « Théorie du vide ».

Visible du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h, le dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 15h à 18h. Entrée libre.

+33 6 14 27 62 94

Cabrières

