### Théâtre – Création 2021 Refaire « Théorème » aujourd’hui. Partir de ce roman –informe comme le définit Pasolini, en tout cas inclassable- écrit en parallèle au tournage du classique cinématographique que l’on connait. Avec pour boucler la boucle : le projet d’une pièce de théâtre en vers qui ne verra finalement pas le jour… Pourquoi refaire « Théorème » aujourd’hui ? Justement parce que c’est un classique qui a certes profondément marqué son temps en 1968, mais dont les thématiques et les aboutissements connus (film et roman) ne rendent que plus excitante l’idée originelle avortée (le théâtre). Parce que c’est une œuvre qui comme tous les grands textes traite de la condition humaine et de ce qui la constitue : le désir, la foi, la liberté ### Plus d’infos [Site du Théâtre Sorano ](https://www.theatre-sorano.fr/spectacle/theoremes/2022-04-12/) ![]() ### Infos Pratiques * Les 12, 13 & 14 avril à 20h

De 8 € à 22 €

Culture Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2022-04-12T20:00:00 2022-04-12T21:59:00;2022-04-13T20:00:00 2022-04-13T21:59:00;2022-04-14T20:00:00 2022-04-14T21:59:00

