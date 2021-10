Paris Sunset & Sunside île de France, Paris THEOREM OF JOY Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

“Une vision de la musique riche de ses multiples esthétiques, qui n’en est pas moins équilibrée et uniforme dans son discours.” Theorem of Joy nous ouvre les portes de L’Hiver, saison mélancolique qui cristallise les nouveaux bourgeons avant leur renaissance. Ce second opus mené par le compositeur et contrebassiste Thomas Julienne nous promène dans des contrées mystérieuses, parfois aveuglantes de clarté. Il réunit cinq personnalités de la nouvelle scène du jazz français, cinq musiciens qui partagent un même désir : celui de la diversité. Un métissage exploré à travers le répertoire et le choix des timbres, mêlant jazz, musique impressionniste, musique méditerranéenne et culture folk, post-rock.Une vision de la musique riche de ses multiples esthétiques, qui n’en est pas moins équilibrée et uniforme dans son discours. C’est dans ce pentaphone à géométrie variable que gravitent les électrons libres de Theorem of Joy.Thomas Julienne rassemble et fait naître un son de groupe évident dans ce disque introspectif plein d’espoir. Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

