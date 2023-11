Cet évènement est passé Théophile-Alexandre revient à Montmartre ! Musée de Montmartre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Théophile-Alexandre revient à Montmartre ! Musée de Montmartre Paris, 13 octobre 2023, Paris. Du vendredi 13 octobre 2023 au dimanche 11 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Tout public. payant

Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923) vécu longtemps à Montmartre, au 58 rue Caulaincourt, entouré de chats, de pigeons, de paons, d’un singe et d’un crocodile… C’est à ce peintre emblématique et unique de la butte que le musée de Montmartre consacre sa nouvelle exposition. Peut-être sa célèbre affiche de la

tournée du cabaret du chat noir vous est-elle familière ? Souvent connu

pour ses représentations des félins, symboles de liberté et de bohème, l’œuvre de

Steinlen ne se limite pourtant pas à cela. Artiste engagé tout autant qu’indépendant,

Steinlen a représenté sa vie durant les femmes et hommes du peuple, les

marginaux et les laissés-pour-compte afin de dénoncer leurs dures conditions de

vie. L’exposition s’attache à retracer l’œuvre protéiforme de cet artiste prolifique,

à travers un parcours chrono-thématique. À découvrir : des affiches, des illustrations de journaux,

des peintures à l’huile, des sculptures… Musée de Montmartre 12 rue Cortot 75018 Paris Contact : https://museedemontmartre.fr/exposition/theophile-alexandre-steinlen-lexposition-du-centenaire/ infos@museedemontmartre.fr https://www.facebook.com/MuseeMontmartre/ https://www.facebook.com/MuseeMontmartre/ https://museedemontmartre.fr/infos-pratiques/

Théophile-Alexandre Steinlen, La Rentrée du soir, détail, 1897, huile sur toile, Genève, Association des Amis du Petit Palais Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Musée de Montmartre Adresse 12 rue Cortot Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Musée de Montmartre Paris latitude longitude 48.8877039909771,2.34062600989856

