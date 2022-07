« Théodore Wåldo, une représentation Quantique » Caplong Caplong Catégories d’évènement: CAPLONG

Gironde

« Théodore Wåldo, une représentation Quantique » Caplong, 22 juillet 2022, Caplong. « Théodore Wåldo, une représentation Quantique »

2 aux Savariaux Cie Les Hisseurs du Cri du Hibou Caplong Gironde Cie Les Hisseurs du Cri du Hibou 2 aux Savariaux

2022-07-22 21:00:00 – 2022-07-22 23:00:00

Cie Les Hisseurs du Cri du Hibou 2 aux Savariaux

Caplong

Gironde Rencontre avec le futur !

Avec vous, la vie sera belle en 2057…

Venez emprunter une boucle temporelle et rencontrer Théodore Wåldo anthropo-panto-cosmologue, un tutoyeur de nébuleuses qui voyage dans le temps à la recherche de mondes à réenchanter. ATTENTION LA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE / JAUGE RÉDUITE Rencontre avec le futur !

Cie Les Hisseurs du Cri du Hibou 2 aux Savariaux Caplong

