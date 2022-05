Théodore Deck (1823-1891) et le renouveau de la faïence Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Théodore Deck (1823-1891) et le renouveau de la faïence Musée des Arts décoratifs et du Design, 2 juin 2022, Bordeaux. Théodore Deck (1823-1891) et le renouveau de la faïence

Musée des Arts décoratifs et du Design, le jeudi 2 juin à 19:00

**Cycle sur la céramique en France au tournant du XXe siècle** **par Étienne Tornier, responsable des collections modernes et contemporaines au Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux** Ce qui frappe l’œil contemporain certainement plus encore que celui du XIXe siècle, c’est le grand éclectisme de l’œuvre du céramiste Théodore Deck. Un style ne remplace pas un autre, tous les styles cohabitent sur les stands des expositions universelles lors desquelles le céramiste rafle tous les prix. Deck embrasse l’histoire de l’art avec une générosité sans précédent. Fasciné par les aspects techniques de la faïence, Deck retrouve et réinvente tout au long de sa carrière les procédés anciens développés par les potiers français, ottomans, chinois ou encore japonais. Il joue un rôle central dans le renouveau des arts décoratifs durant la seconde moitié du XIXe siècle. Cette conférence permettra de découvrir l’exceptionnelle collection de l’architecte et décorateur américain Peter Marino, qui a récemment fait l’objet d’un ouvrage écrit par Etienne Tornier, publié aux éditions Phaidon.

Gratuit – Nombre de places limité Sur réservation artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

Cycle sur la céramique en France au tournant du XXe siècle Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-02T19:00:00 2022-06-02T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Musée des Arts décoratifs et du Design Adresse 39 rue Bouffard, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Departement Gironde

Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Théodore Deck (1823-1891) et le renouveau de la faïence Musée des Arts décoratifs et du Design 2022-06-02 was last modified: by Théodore Deck (1823-1891) et le renouveau de la faïence Musée des Arts décoratifs et du Design Musée des Arts décoratifs et du Design 2 juin 2022 bordeaux Musée des Arts Décoratifs et du Design Bordeaux

Bordeaux Gironde