Theodora & Friends – Concert @ Le Badaboum Badaboum, 25 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 25 novembre 2021

de 19h à 23h

payant

Enfin une release party pour le premier album de Theodora, “Too Much For One Heart”

1ère partie : Aurore de St Baudel

Outro : Justine Forever

Musique, surprises et confettis en perspective

Bassiste, productrice et chanteuse, Theodora cherche à réunir les différents pôles de sa galaxie musicale, entre mélancolie et rythmiques dansantes. Ses influences sont multiples, de Leonard Cohen à TR/ST, de Lena Platonos à Christophe.

“Too Much For One Heart” disponible

Concerts -> Autre concert

Badaboum 2 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (249m) 1, 5, 8 : Bastille (481m)



Contact : Badaboum 0148065070

Concerts -> Autre concert Musique

Date complète :

2021-11-25T19:00:00+01:00_2021-11-25T23:00:00+01:00